Grande Fratello Vip 2020, il ricordo di Pietro Taricone (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Salvo Veneziano ricorda l'amico Pietro Taricone nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Salvo Veneziano, uno dei 4 highlander delle passate edizione del 'Gf', in occasione della prima puntata della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', in onda, stasera, 8 gennaio 2020, su Canale 5, ha voluto ricordare l'amico Pietro Taricone, con cui ha condiviso l'avventura nella casa di Cinecittà ormai 20 anni fa.

"Vorrei dedicare questa edizione ad una mamma che dieci anni fa ha perso un figlio. Venti anni fa, è uscito dalla porta rossa. Si chiama Pietro Taricone. Volevo ricordarlo e salutare sua mamma. Io penso che il Grande Fratello sia partito da Pietro. E' giusto che si ricordi stasera".

Tutti si sono uniti in un unico e caloroso abbraccio nel ricordare l'attore scomparso il 29 giugno 2010 dopo un incidente dal paracadute. Ai tempi, Taricone era fidanzato con la collega Kasia Smutniak che l'ha reso padre della piccola Sophie che, oggi, ha 16 anni.

Grande Fratello: un po' di numeri

Grande Fratello in Italia compie 20 anni proprio nel 2020. In questi anni sono entrati nella casa 380 concorrenti: 323 nel regular, 57 nel vip, per un totale di 1.816 giorni trascorsi nella casa. La serie più lunga è stata GF11: andò avanti per 6 mesi, 183 giorni. In totale, in questi 20 anni, sono andati in onda 280 episodi di prime time. C'erano 24 telecamere nella prima casa di Big Brother, in Olanda. Attualmente in Italia viene girato con 120 telecamere.