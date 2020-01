Pago: età, figli, fidanzata, vita privata, instagram, chi è

Di Marco Salaris mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Pago concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Pago è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

Nato Quartu Sant'Elena il 30 agosto 1971, il cantante è del segno della Vergine, il suo vero nome è Pacifico Settembre e, ha 48 anni, quest'anno ne compirà 49. Il suo profilo Instagram è @pagoufficiale e conta 229mila followers. E' un cantante che all'attivo ha 2 album pubblicati rispettivamente nel 2006 (Pacifico Settembre) dalla quale è estratto il suo brano più celebre Parlo di te, mentre nel 2009 pubblica il suo secondo lavoro discografico (Aria di Settembre).

In passato ha partecipato a due reality show: la terza edizione di Music Farm vincendolo a discapito di Massimo di Cataldo e la seconda edizione di Temptation Island VIP nella quale ha messo alla prova la relazione con Serena Enardu intrapresa nel 2013 ed interrotta alla fine dell'esperienza nel programma.

Prima ancora, nel 2003 ha sposato la showgirl ex velina e Miriana Trevisan dalla quale si è separato tre anni dopo per poi tornare insieme nel 2008, dal ritorno di fiamma nasce Nicola, nel 2009.

Ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni che deciso di partecipare al Grande Fratello VIP "per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e perché ho bisogno di soldi".