Sanremo 2020, Anastasio: età, vita privata, Instagram

Di Marco Salaris martedì 4 febbraio 2020

Tutte le curiosità su Anastasio, tra i 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2020

Anastasio è tra i cantanti Big in gara dal 4 all'8 febbraio al Festival di Sanremo 2020. Il suo vero nome è Marco Anastasio. E' nato a Meta (Napoli) il 13 maggio 1997. Ha 22 anni (nel 2020 ne compie 23). E' del segno del Toro.

La musica entra nel suo DNA da giovanissimo, nel 2015 ha pubblicato i suoi primi brani con il nome d'arte di Nasta, pubblica un primo EP intitolato Disciplina sperimentale. Nel 2018 però arriva la svolta con la partecipazione alla dodicesima edizione di X Factor, si presenta alle audizioni dove riesce a convincere i 4 giudici del talent show di Sky Uno.

Arriva ai live show dove presenta il suo inedito La fine del mondo e riesce a conquistare la vittoria. Pochi mesi dopo, l'8 febbraio 2019, è ospite della 69° edizione di Sanremo dove canta il nuovo brano intitolato Correre.

Nel 2020 entra tra i 24 Big in gara al Festival della canzone italiana con il brano Rosso di Rabbia e pubblicherà il suo primo album intitolato Atto zero.

La situazione sentimentale di Anastasio al momento non è chiara, anche se lo scorso aprile 2019 il settimanale Diva e Donna ha pizzicato il rapper in compagnia di una ragazza dai capelli rosa in giro per Milano.

Ha un profilo Instagram (@anastasio_quello) seguito da oltre 440.000 followers ed una pagina facebook di 64.500 likes.