Sanremo 2020, Rancore: chi è, età, canzoni, Instagram

Di Marco Salaris domenica 19 gennaio 2020

Rancore: età, canzoni, Instagram e curiosità del cantante.

Rancore sarà tra i 24 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la prima serata de "I Soliti Ignoti" abbinato alla Lotteria Italia. Vediamo qualche notizia e curiosità sull'artista, in gara dal 4 all'8 febbraio 2020 con il brano "Eden". Conosciamolo meglio.

E' nato a Roma il 19 lugli0 1989, è del segno del cancro ha 30 anni ed il suo vero nome è Tarek Iurcich. Suo padre è croato, sua madre è egiziana.

Inizia a lavorare nel mondo della musica già all'età di 14 anni, ma solo dopo qualche tempo entra nell'ambiente hip hop, partecipa ad una manifestazione, il Phat Roma dove si fa conoscere per i suoi primi brani e freestyle interpretati dal vivo.

Entra nell'etichetta ALTOent prodotto da Hyst, da qui nasce il primo album che vede la luce nel 2006, si intitola Segui me. Al lavoro discografico si uniscono collaborazioni e nuove conoscenze, la sua presenza in ALTOent termina nel 2008, anno in cui Rancore decide di affrontare altre strade.

In seguito usciranno altri 3 album in studio: nel 2011 (Elettrico) in collaborazione con DJ Myke, nel 2012 Silenzio e nel 2018 Musica per bambini. Una raccolta del 2011 intitolata Exclusives. Quattro Extended play tra il 2008 e il 2016. Nel suo albo d'oro sono numerose le collaborazioni, se contano oltre 30 fra il 2007 e il 2018.

Nel 2019 arriva l'affermazione con l'entrata nella rosa dei cantanti L'anno dopo prende parte al Festival di Sanremo 2019 insieme a Daniele Silvestri con il brano Argentovivo. I due artisti si classificano al sesto posto, vincono il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Una vetrina importante che gli regala la notorietà e maggior successo.

Ha un profilo instagram seguito da 121mila persone, una pagina facebook seguita da 92.800 persone ed un profilo twitter di 14.400 followers.