Andrea Montovoli: fidanzata, Instagram, età, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata Andrea Montovoli concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Andrea Montovoli è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

E' nato a Porretta Terme in provincia di Bologna il 12 marzo 1985 sotto il segno dei Pesci. Ha 34 anni. Inizia la sua carriera di attore in teatro ed è stato protagonista di diversi film per il cinema. Tra i vari titoli 'Quo vadis?', 'Scusa ma ti voglio sposare', 'L'Ispettore Coliandro', 'Un matrimonio', ' Provaci ancora prof', 'Infernet', 'Sacrificio d'amore'. In tv ha partecipato a 'Ballando con le stelle', 'L'Isola dei Famosi' e 'Pechino Express'. I tabloid gli hanno attribuito diversi flirt con alcune donne molto famose, ma attualmente si professa single.

Il proprio account Instagram @montovoli conta più di 364 mila followers.

Ecco le sue prime parole, rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia: "Non siamo ipocriti, suvvia, “amore” è una parola molto importante e grande per me, penso solo che con un’esperienza del genere si possano instaurare dei rapporti più o meno solidi, questo dipenderà dalle circostanze che si creeranno".