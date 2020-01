Licia Nunez: età, fidanzata, Instagram, chi è?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip Licia Nunez del Grande Fratello Vip 2020

Licia Nunez è una delle concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamola meglio:

E' nata a Barletta (Bari) l'1 marzo 1978 sotto il segno dei Pesci. Ha 41 anni. Tifosa dell'Inter e appassionata di equitazione ha recitato in molte serie di successo interpretando, più volte, il ruolo della 'cattiva'. Dal 2012, è Elena Monforte, una delle protagoniste della fiction, 'Le tre rose di Eva'. Sentimentalmente, Licia è stata legata 7 anni ad Imma Battaglia (neo sposa di Eva Grimaldi), 20 anni più grande di lei, da due anni, ha una storia con Barbara.

L'attrice, a poche ore dall'ingresso nella casa, ha spiegato, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, i motivi che l'hanno spinta a prendere parte al reality di Canale 5: "Per riprendermi una parte della vita, della mia vita, che per motivi personali non ho vissuto come avrei voluto e dovuto: l’adolescenza. E per un senso di leggerezza che questo contesto potrebbe darmi".

Il suo profilo Instagram @licianunez conta oltre 236 mila followers.