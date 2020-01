Carlotta Maggiorana: età, altezza, marito, Instagram

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip di Carlotta Maggiorana concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Carlotta Maggiorana è una delle concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamola meglio:

E' nata a San Severino Marche in provincia di Fermo il 3 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno. Ha 28 anni. Miss Italia 2018, prima a conquistare la fascia della più bella d'Italia pur essendo sposata. Una Miss 26 enne con al suo attivo anche un calendario sexy, porta scompiglio e rivoluziona il mondo delle 'reginette' fino ad allora giovanissime e acqua e sapone. Carlotta, infatti, nasce come ballerina televisiva, in seguito arrivano anche i ruoli di valletta e qualche piccola parte in alcuni film di alto profilo come 'Tree of life' con Brad Pitt e Sean Penn e 'Un fantastico Via vai'di Leonardo Pieraccioni e nella fiction 'L'onore e il rispetto'. Ama le moto. E' una pilota per hobby di prove libere su pista.

E' sposata dal 2018 con Emiliano Pierantoni. La coppia non ha ancora figli.

Le sue misure sono: 84-60-90. E' alta 173 cm e pesa 55 kg. Su Instagram @carlottamaggiorana_official, è seguita da oltre 60 mila utenti.

Ecco le sue prime parole, rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore dal suo ingresso nel loft di Cinecittà: "La visibilità che il programma può darmi e poi l’essere stata messa tra le papabili da un professionista come Signorini mi ha lusingata".