Aristide Malnati: Instagram, mamma, età, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata Aristide Malnati concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Aristide Malnati è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

E' nato il 10 luglio 1964 a Milano sotto il segno del Cancro. Ha 55 anni. E' un archeologo, egittologo e mummologo - da qui il soprannome Mummy. Ha all'attivo 15 campagne di scavo in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri greci. Al liceo è stato il compagno di banco di Alfonso Signorini con il quale, oggi, è legato da un'amicizia molto profonda. Uomo colto e ironico, dopo decenni di studio ha optato per il giornalismo e, poi, per la televisione, sia come autore, sia come opinionista. Nel 2016, ha preso parte all'Isola dei Famosi in qualità di naufrago.

Sua mamma, Emilia Termigoni, è stata insegnante de 'Il Collegio 2'.

A seguire, le prime dichiarazioni dello studioso al settimanale 'Chi, in edicola questa settimana, a poche ore dall'ingresso nel loft di Cinecittà: "Soffro di claustrofobia, il mio obiettivo è superare la permanenza nella Casa di Pamela Prati, 22 giorni. Ma non chiamerei il taxi, mi muovo in autobus [...] Vorrei cambiare il mio approccio verso l’universo femminile [...] Potrei innamorarmi? È una possibilità che non si verifica da 55 anni, quindi perché no?".