Elisa De Panicis: età, Instagram, altezza, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata su Elisa De Panicis concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Elisa De Panicis è una delle concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamola meglio:

E' nata a Solaro (Mi) l'1 dicembre 1992 sotto il segno del Sagittario. Ha 27 anni. Modella ed influencer con molti milioni di followers sui social network, dove pubblica foto sexy e provocanti da ogni parte del mondo. In Italia ha partecipato a molti programmi ed è stata corteggiatrice di 'Uomini e Donne'. Ma parte della sua carriera è svolta anche in Spagna dove ha partecipato sia a 'Supervivientes', versione spagnola dell'Isola dei Famosi, sia a 'Mujeres y Hombres', ovvero 'Uomini e Donne' in salsa iberica. Nel 2016, il suo nome è finito al centro del gossip per un suo presunto (e mai confermato) flirt con l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo.

Il suo account Instagram @elisadepanicis è seguito da oltre un milione di utenti. E' alta 175 cm e pesa 59 kg.

Attualmente single, la ragazza potrebbe far innamorare gli uomini della casa.

Ecco le prime parole della neo gieffina, rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore dal suo ingresso nel loft di Cinecittà: "Sicuramente verrà fuori la mia sincerità, la gioia con la quale vivo la vita, il mio modo positivo di iniziare ogni giornata con un sorriso, con la carica energetica vincente, con il mio carattere di leader: mi piace aiutare le persone e dispensare buoni consigli".