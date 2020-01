Quale coppia si potrebbe lasciare nel 2020? Le scommesse

Di Marco Salaris mercoledì 8 gennaio 2020

Le scommesse di un famoso bookmaker britannico: la top 10 delle coppie che potrebbero scoppiare

Il nuovo anno inizia sempre con tutti i buoni propositi anche per le coppie dello showbiz, ma quante realmente riusciranno a mangiare il prossimo panettone? Stanleybet, marchio storico delle scommesse sportive, ha stilato una classifica delle coppie più celebri che potrebbero scoppiare nell'arco del 2020.

Una top 10 (ripresa anche da Novella 2000) dove troviamo coloro che hanno la maggior probabilità di lasciarsi.

Si parte da Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo (quotati da Stanleybet a 3.00), i due in passato hanno già affrontato una lunga pausa di riflessione che però si è risolta con un ritorno di fiamma.

Seguono Giulia de Lellis e Andrea Iannone, la coppia rivelazione del 2019 sarebbe in bilico a causa dei ripensamenti della bella influencer per il suo storico ex Andrea Damante. Tornano prepotentemente sul podio delle possibili rotture anche Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre la lontananza è il problema che affligge la coppia formata dalla neo opinionista del Grande Fratello VIP Wanda Nara e Mauro Icardi. Lei sarà a Roma mentre il calciatore è stabilmente a Parigi. (Queste tre coppie vengono bancate nel bookmaker a quota 8.00)

Elodie e Marracash si sono trovati durante lo scorso anno. Un 2019 pieno di successi per entrambi, anche in amore, ma la possibilità che la gelosia possa prendere il sopravvento potrebbe provocare qualche attrito. La loro rottura è quotata a 12.00

Stanleybet evoca anche la coppia Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini a quota 15.00. Se da poco tempo è entrata in ballo anche l'ipotesi del matrimonio, ora i due sono chiamati addirittura fra le 10 coppie che potrebbero non arrivare a fine 2020. Stessa sorte anche per Claudio Santamaria e Francesca Barra? Il doppio matrimonio non sembra schiodare il bookmaker britannico che li quota esattamente come la coppia Allegri/Angiolini.

Un gradino sotto troviamo Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, bancati a 20.00 insieme a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La top ten viene chiusa a quota 25.00 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: conosciuti all'interno del Grande Fratello non hanno mai nascosto qualche lieve tensione nella coppia, punto subito risolto, ma per quanto ancora riusciranno a tenere una buona sintonia?