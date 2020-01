GF Vip 2020, Alfonso Signorini: "Opinionisti? Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez mi avevano detto di sì"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez opinioniste mancate del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, protagonista di una lunga intervista sul settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito che riguarda gli opinionisti della nuova edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza, stasera, in prima serata, su Canale 5:

"Allora, i primi disastri li ho combinati con gli opinionisti, non volevo i soliti noti: Zanicchi, Malgioglio, Luxuria, Ciacci... volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis. Con lei mi ero “appiccicato” l’anno scorso. Poi a novembre (inizialmente dovevamo andare in onda a novembre) sarebbe uscito il suo libro per Mondadori e sapevo che sarebbe stato un successo, averla lì mi consentiva “il dove eravamo rimasti”. Le avrei ripetuto: “Studia!”, e avevo pensato di affiancarle uno scrittore. E sia lei che lui mi hanno detto di sì".

Il giornalista aveva ricevuto anche un cenno positivo da Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo:

"Sì, solo che non conosce una parola di italiano...".

La scelta dei due volti noti da cui farsi affiancare in questa nuova avventura televisiva è stata davvero ardua:

"Avevo pensato a Luca Bianchini, è divertente ed è un acuto osservatore del mondo della tv. Mi hanno detto: “Bella l’idea, ci vorrebbe uno più pop”. Allora l’ho chiesto a Catena Fiorello (oddio, non le ho ancora detto che non sarà lei l’opinionista)... Preso dalla frenesia, poi, ho chiamato Rita Pavone e Stefania Sandrelli".

La decisione finale, poi, è ricaduta su Pupo e Wanda Nara:

"È finita che l’azienda mi approvava due volti nuovi, ma li voleva noti e pop, Wanda Nara l’avevo vista a Tiki Taka, un tantino compressa. Secondo me, sarà una rivelazione, è molto comica, è intelligente, soprattutto ha un bel marito (più giovane). E poi lei è soubrette dentro. Pupo era un mio sogno proibito da quando era stato l’inviato della Fattoria condotta da Barbara D’Urso. Dunque, io non ero un assiduo telespettatore del programma, ma quella puntata lì l’ho vista. Ricordo che era venuto a mancare il babbo di Al Bano. Così Romina Junior se n’era dovuta andare sostituita da Eva Henger. Gli autori avevano fatto scendere Eva dalla scala come Laura Antonelli in Malizia. E la D’Urso intanto diceva: “Finalmente c’è una bionda fra i concorrenti”. E Pupo che era alla base della scala guardando su: “Secondo me, no”.