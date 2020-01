Sanremo 2020: Marco Masini, fidanzata, età, vita privata

Di Claudia Cabrini martedì 7 gennaio 2020

Anche Marco Masini parteciperà a Sanremo 2020. Ecco le ultime notizie e curiosità che riguardano la vita privata del cantante.

Anche il cantante Marco Masini sarà in gara al settantesimo Festival di Sanremo, dal prossimo 4 all'8 febbraio su Rai 1, con il brano Il Confronto.

Anche per questo, sono in molti a chiedersi quali siano gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata del cantante, nato a Firenze il 18 settembre del 1964. Masini, che nel 1990 vinse la categoria Novità del Festival con Disperato, e si aggiudicò il primo posto a Sanremo con L'uomo Volante nel 2004, al momento risulterebbe single.

Il cantante è reduce da una serie di storie tutte, ahimè, finite male. Tra le ultime, e più paparazzate, quella con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Aurora Nardozzi, una giovane ragazza con la quale, però, Marco Masini avrebbe chiuso la storia da ormai due anni or sono. Come più volte dichiarato ai giornali, il suo sogno di paternità persiste: "Un figlio a 40 anni era un desiderio legittimo. Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla".

A quanto pare, tutte le precedenti relazioni di Masini sarebbero terminate per incomprensioni caratteriali, e a parlarne è lo stesso Marco in persona:



"All'inizio di una storia tendiamo a nascondere i difetti. Il mio peggiore è l’irregolarità. Se sto scrivendo una canzone non guardo l’ora, manco il pranzo o l’appuntamento al cinema. Resto fedele alla musica".

Il cantante ha inoltre specificato quali caratteristiche dovrebbe avere il suo prototipo di donna ideale: "Deve solo sorprendermi. Non deve assomigliare a nessun modello ideale. Sennò, quando la trovo, mi ha già stufato".

Marco Masini, che compirà 56 anni a settembre, soltanto qualche mese fa al settimanale Diva e Donna dichiarava di aver trovato la pace dei sensi, e di star benissimo con se stesso. Non ci resta che augurargli uno splendido Sanremo.