Sanremo 2020, Pinguini Tattici Nucleari: chi sono, fidanzate, vita privata

Di dr. apocalypse martedì 7 gennaio 2020

Al Festival di Sanremo faranno il loro esordio i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo 10 anni di attività, i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari, gruppo indie rock nato a Bergamo nel 2010, faranno il loro esordio sul palco dell'Ariston nel corso del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Il nome del gruppo nasce dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Riccardo Zanotti è la voce, con Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alle chitarre, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria e Elio Biffi alle tastiere.

25 anni, Riccardo nasce in provincia di Bergamo e si trasferirsi a Londra, dove lavora in una caffetteria. Una volta tornato in Italia, Zanotti fa nascere i Pinguini Tattici Nucleari insieme ai cinque amici. È proprio lui, il frontman, l'unico single del gruppo. Per il momento sta bene così, con i genitori e l'amato cane unici affetti da coccolare.

Dal 2012 ad oggi i Pinguini Tattici Nucleari hanno già pubblicato quattro dischi, un EP e ben nove singoli, con il primo storico concerto al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà a fine febbraio 2020, andato presto sold out. La loro pagina Instagram ha quasi 190.000 follower, e andranno a Sanremo con un brano dal titolo 'Ringo Starr'.