Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Armando fuori dal programma, Gemma trova il "sostituto" di Juan Luis

Di Fabio Morasca domenica 5 gennaio 2020

Le anticipazioni delle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne.

Il 3 e il 4 gennaio 2020, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, infatti, uno dei protagonisti indiscussi delle ultime edizioni del Trono Over, Armando, ha dovuto lasciare il programma.

Gianni Sperti, infatti, in più occasioni, ha insinuato dubbi riguardanti la sincerità di Armando, accusandolo di vedersi con un'altra donna al di fuori del programma. Armando è stato smascherato e, quindi, invitato personalmente da Sperti a lasciare il programma. Armando si è anche beccato gli insulti da parte delle donne che stava frequentando fino a quel momento.

La registrazione di venerdì 3 gennaio è stata incentrata principalmente su di lui.

Durante la registrazione di sabato 4 gennaio 2020, invece, si sono svolte le consuete sfilate.

Nella sfilata femminile, intitolata Bella da far perdere la testa, hanno preso parte Pamela, Gemma, Veronica, Barbara, Anna, Roberta e Valentina A.. Quest'ultima, dopo aver ricevuto un'osservazione ingenerosa riguardante il suo fisico, si è messa a piangere e, per protesta, non ha votato alla sfilata degli uomini. Sempre durante la sfilata, Barbara si è punzecchiata soprattutto con Mattia con cui c'era stato un principio di conoscenza, esclusivamente telefonica.

Nella sfilata maschile, intitolata L'uomo che non deve chiedere mai, invece, hanno preso parte Jean Pierre, Mattia, Marcello, Massimiliano, Erik, Enzo e Mark. Gemma si è commossa durante la sfilata di Massimiliano che, insieme ad Aurora, ha ricreato una famosa scena tratta da Ufficiale e Gentiluomo. Tina Cipollari, ironicamente, ha chiamato il dottore per Gemma, come già ha fatto più volte in passato, e Massimiliano ha ricreato quasi la medesima scena insieme a Gemma.

Durante questa registrazione, inoltre, Gemma ha discusso con Anna. Gemma, infatti, ha già trovato il "sostituto" di Juan Luis che è Marcello che, oltre a conoscere Gemma, sta frequentando anche Anna. Gemma era convinta che Marcello le avesse concesso l'"esclusiva" ma Marcello ha messo in chiaro di non avergliela mai data. Gemma, quindi, non ha trattenuto le lacrime e Tina ha chiamato nuovamente il medico...

Per la cronaca, sia con Gemma che con Anna, Marcello si è scambiato dei baci a stampo.