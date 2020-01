Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori

Di dr. apocalypse venerdì 3 gennaio 2020

Si chiama Raddix la prima figlia di Cameron Diaz e Benji Madden.

L'annuncio a sorpresa di inizio 2020. Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori, a 5 anni dalle nozze, con ufficialità arrivata via social.

Raddix Madden il nome della primogenita di casa, che non è chiaro se nata tramite gestazione per altri o parto dell'attrice 47enne. "Happy New Year from the Maddens!", hanno scritto i due neo genitori su Instagram. “Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia“.

Entrambi hanno poi sottolineato il bisogno di "proteggere la privacy della nostra piccola", tanto dall'annunciare silenzio totale sulla famiglia Madden.

Quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Alcuni direbbero addirittura FIGA.

Ex di Carlos De La Torre, Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake e Alexander Rodriguez, Cameron si è fidanzata nel 2014 con Benji Madden, rocker dei Good Charlotte conosciuto grazie a Nicole Richie, sua amica e moglie di Joel Madden, fratello gemello di Benji Madden. I due si sono sposati il 5 gennaio 2015. Dal 2014, ovvero dalla tripletta Annie - La felicità è contagiosa/Tutte contro Lui/Sex Tape - Finiti in rete, Cameron Diaz non ha più girato un film.