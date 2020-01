Aida Nizar dice basta ai reality show: "Non hanno soldi per pagarmi"

Di Marco Salaris venerdì 3 gennaio 2020

L'annuncio sui canali social, Aida non ha più intenzione di comparire in un reality show: "Accontentarsi non è vivere".

Anche Aida Nizar ha preso in considerazione l'usanza di buttare via il vecchio nell'anno nuovo e così con un annuncio fulmineo sui suoi account social ha dichiarato di non voler più mettere piede in un reality show. La motivazione di fondo è piuttosto chiara visto che è la stessa Aida a scriverlo in stampatello per renderlo il più diretto possibile:



NON TORNERÒ MAI PIÙ A FAR PARTE DI UN REALITY PERCHÉ NON HANNO IL DENARO NECESSARIO PER PAGARMI. ADORATE LA VOSTRA VITA!

La decisione sta già facendo i suoi fan che si sono scatenati sul suo profilo instagram schierandosi dalla parte della provocatoria ex concorrente del Grande Fratello 15. In qualsiasi trasmissione lei ha partecipato non c'è stata volta in cui non abbia fatto parlare delle sue gesta. La ricordiamo nel 2018 proprio nell'edizione italiana del reality show nip condotto da Barbara d'Urso, quando si attirò le antipatie degli inquilini della casa e venne coinvolta in molte liti.

L'ultima sua presenza in un reality risale all'anno appena passato quando è volata in Cile per Resistirè (trasmesso da MTV Spagna) e dove anche in quell'occasione è stata protagonista di una rissa, una presunta aggressione ai suoi danni da parte di un concorrente che - a quanto raccontato - le ha diede una testata sulla bocca.

Dopo la partecipazione a Resistirè, Aida è tornata più volte in Italia, Barbara d'Urso l'ha invitata più volte fra gli 'sferati' di Live non è la d'Urso e si era vociferata una possibile presenza al Grande Fratello VIP 4, rumor che anche alla luce della sua rivelazione, inevitabilmente perde quota.