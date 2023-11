Dopo aver svelato di avere al suo fianco un compagno, si sono intensificati i rumors su Vladimir Luxuria. Ecco chi sarebbe la sua dolce metà.

“Ho un amico speciale”. Erano state queste le parole di Vladimir Luxuria a Verissimo per raccontare di avere al suo fianco un nuovo fidanzato. Dichiarazioni che avevano portato tantissime persone ad indagare e curiosare sul suo conto. Oggi ha svelato chi sarebbe questa persona sottolineando come un ruolo lo abbiano giocato anche Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian…

Vladimir Luxuria, svelato chi è il suo fidanzato

Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, “l’amico speciale” di Luxuria sarebbe una persona molto vicina ad una coppia diventata famosa. Parliamo di Bastian Muller e Ilary Blasi, grande amica dell’ex parlamentare con cui collabora anche a L’Isola dei Famosi.

Dalle informazioni raccolte dal media, Vladimir “avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian. Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più”.

Al momento non è ancora stato svelato il nome di chi starebbe accanto al volto tv ma è possibile che ben presto possa uscire fuori.

A Verissimo, Luxuria stesso non aveva dato particolari indizi: “Ho detto, ne approfitto e lo dico. Ho sentito anche lui e ho capito che era il momento. Va avanti da un po’. Era iniziata che ci dicevamo di essere una coppia aperta ma in realtà siamo entrambi molto gelosi e quindi in realtà non lo siamo e forse non lo siamo mai stati”.

A questo punto non resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte dei diretti interessati. L’importante è che entrambi siano felici e che possano portare avanti la loro relazione al meglio.

Di seguito anche il post Instagram di Verissimo con le parole a proposito del fidanzato da parte dell’ex parlamentare che avevano raccolto grande approvazione da parte dei fan:

