Presto di nuovo mamma Veronica Peparini che non vede l’ora di conoscere le bimbe che si muovono nel suo pancione…

Momento molto dolce per Veronica Peparini e le sue due bimbe in arrivo. La nota coreografa sta per avere due gemelline insieme ad Andreas Muller e in queste ore, via social, si è mostrata in una fase davvero molto tenera con tanto di pancione in bella evidenza.

Veronica Peparini, selfie dolcissimo col pancione

Veronica Peparini sta per diventare mamma per la terza volta dopo aver avuto i suoi primi due figli, Olivia e Daniele, dal matrimonio precedente. La coreografa, ad ogni modo, sta vivendo il periodo di questa nuova gravidanza con un’emozione elevatissima e, al netto delle problematiche raccontate in passato, non si stanca mai di guardare il proprio pancione crescere ogni giorni.

Soprattutto, però, non si stanca mai di sapere che le sue bambine stanno bene dopo la paura iniziale. Ed è in tal senso che sono da leggere le recenti stories su Instagram della donna che si è scattata un selfie allo specchio decisamente dolce.

La donna ha mostrato ai fan la pancia coperta da una canotta nera che non copre le forme della gravidanza, ormai arrivata al settimo mese. Successivamente, poi, in un filmato, l’ex professoressa di Amici ha inquadrato nel dettaglio il pancione che si muove e ha commentato: “Si muovono tantissimo… Lo vedete anche voi?”.

Parole che non nascondono la grande gioia e la tenerezza di un momento madre-figlie che la donna ha voluto condividere con i suoi seguaci.

Di seguito anche un recente post Instagram sempre col pancione in evidenza da parte della futura mamma e del futuro papà:

