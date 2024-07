Novità in arrivo per Veronica Peparini e Andreas Muller? Così sembra. La coppia pare essere stata provinata per un nuovo programma…

Dopo essere diventati genitori di due bellissime bimbe, Ginevra e Penelope, Veronica Peparini e Andreas Muller si stanno godendo la loro nuova vita. Al netto dei tanti impegni d’obbligo dovuti, appunto, all’arrivo delle gemelline, però, i due non starebbero trascurando neppure l’aspetto lavorativo e, in questo caso, la possibile partecipazione ad un nuovo programma tv…

Veronica Peparini e Andreas Muller provinati per La Talpa

Come detto, dopo l’arrivo delle due gemelline, la Peparini e Muller stanno pensando non solo a portare avanti la loro splendida famiglia ma anche ad alcuni aspetti lavorativi. Uno di questi potrebbe far riferimento alla presunta partecipazione ad un nuovo programma in arrivo. Quale? La Talpa. L’indiscrezione arriva da TvBlog che ha spiegato: “[…] tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Muller. Lo stesso media, va detto, ha sottolineato come non ci sia però la certezza che, dopo il provino, i due verranno scelti per la trasmissione.

Chi condurrà il programma

La Talpa è un programma di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. Dopo il successo avuto in passato, nessuno aveva puntato su tale format che, adesso, potrebbe essere riproposto sulle reti Mediaset. In questo senso, sempre TvBlog ha detto: “Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la quarta edizione, probabilmente affidata a Ilary Blasi”. La conduttrice, dal canto suo, non si sbottonata mai sull’argomento ma ha fatto intendere che in futuro qualcosa “bolle in pentola”. Staremo a vedere quindi cosa accadrà per il reality e chi saranno i concorrenti che verranno selezionati. Solo il tempo potrà sciogliere tutti i dubbi, anche quelli relativi alla partecipazione della Peparini e di Muller.

