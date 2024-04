Giovanna Sannino si racconta a Verissimo: un’intervista emozionante dove l’attrice parla della sua drammatica storia familiare.

Giovanna Sannino ha fatto il suo esordio a “Verissimo“, il noto programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso dettagli inediti sulla sua carriera e vita privata.

L’attrice ha raccontato di come la passione per la recitazione sia nata e cresciuta all’ombra del supporto familiare: “Io ho sempre voluto fare l’attrice. Ho iniziato grazie a mamma e papà, poi non mi sono mai fermata“.

Giovanna Sannino e la drammatica storia del padre

Durante la trasmissione, è stato mostrato un toccante video riassuntivo della carriera di Giovanna Sannino, che l’ha visibilmente commossa: “Devi sempre ricordare da dove sei partita“.

Un capitolo significativo dell’intervista è stato dedicato alla drammatica storia del padre di Giovanna, che ha segnato un periodo difficile della sua adolescenza.

“Una mattina, bussano al citofono di casa mia, hanno arrestato il mio papà. Io non ho avuto il coraggio di alzarmi, però non mi spiegavo il motivo“. Il padre è stato trattenuto in custodia cautelare per dieci giorni e successivamente agli arresti domiciliari per un mese e mezzo, con un’accusa di corruzione legata al pagamento di un viaggio.

L’uomo, ex sindaco di un comune della periferia napoletana, alla fine ha patteggiato, La nota attrice ha poi raccontato il riconciliamento e la crescita emotiva seguita all’evento: “Noi ci amiamo, coccoliamo ma non c’è lo diciamo. Quando poi è tornato a casa, ho fatto di tutto per seppellire questa storia. Al contrario, lui ha fatto di tutto per parlarne con me. Si è confrontato con me“. Oggi il rapporto padre-figlia è rafforzato e l’esperienza è vista come un momento di crescita.

L’amore con Gaetano Migliaccio

Nel finale dell’intervista, l’attenzione si è spostata sulla vita sentimentale di Giovanna Sannino, che ha parlato del suo attuale fidanzato Gaetano Migliaccio.

“Quando ho incontrato Gaetano non ero in un momento felice, uscivo da una storia che mi aveva cambiata. Lui con tantissima pazienza, mi ha corteggiata per 5 mesi, con delicatezza e cura… Mi sta insegnando ad essere la parte migliore di me“, la storia d’amore con Gaetano rappresenta un capitolo luminoso nella vita di Giovanna, segnando un periodo di rinascita personale e emotiva.

A seguire un post su Instagram, che ritrae la giovane attrice:

