Valentina Ferragni ha raccontato ai fan dei social l’ultima disavventura che l’ha vista protagonista ai Caraibi.

Alcune settimane fa Valentina Ferragni è partita per le Antille francesi in compagnia del fidanzato Matteo Napoletano (con cui è recentemente uscita allo scoperto). I due avevano deciso di provare una moto d’acqua ma purtroppo, durante l’esperienza, sono stati protagonisti di una tremenda disavventura e Valentina ha finito per rompersi due costole.

“(…) Il cielo era nerissimo. La guida parte da sola e noi rimaniamo indietro, quindi, Matteo ha cominciato a correre ma, a un certo punto, prendiamo un’onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta”, ha raccontato Valentina nelle sue stories.

Valentina Ferragni: le costole rotte

Valentina Ferragni è stata protagonista di un’altra terribile disavventura mentre si trovava a Saint Barth, nelle Antille francesi, e lei stessa ha confessato di aver finito per rompersi due costole. Lei e il fidanzato Matteo Napoletano a seguire se la sarebbero presa con la guida che doveva scortarli in questa loro nuova esperienza e che, alla fine, hanno pagato lo stesso.

“Abbiamo litigato ma l’abbiamo pagato comunque. Non è per il prezzo in sé ma io dico, se sai che le condizioni del tempo sono così perché ci fai uscire? Alla fine, comunque, mi sono rotta due costole”, ha precisato la sorella minore di Chiara Ferragni nelle sue stories.

