Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto (video)

Nel corso della puntata di oggi di ‘Uomini e Donne‘, andata in onda venerdì 29 ottobre 2021, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta a sorpresa. La scelta del tronista del programma di Maria De Filippi è ricaduta su Noemi Baratto:

Mi sento strano. Raffaella mi ha fatto capire con due parole… è tutta colpa tua! Chiedo scusa a tutti.

Il calciatore ha eliminato tutte le corteggiatrici manifestando l’esclusivo interesse per la giovane influencer napoletana che non ha mai baciato in esterna prima della decisione finale (Qui, il video):

Io ho passato tre anni di mer… Sono andata a letto con tante persone e non mi sono mai innamorato di nessuna. Voglio vivermi una persona fuori dal programma. Io voglio vedere come è innamorarsi fuori da qui. Io non posso stare qua. Magari non me lo meriti. Magari ci sono ragazzi che avrebbero potuto fare meglio di me.

La scelta di Matteo Fioravanti di Uomini e Donne

Il fatto che, dopo tanto tempo, Matteo abbia riaperto le porte del proprio cuore ad una nuova ragazza, l’ha spinto ad uscire dalla trasmissione, felicemente fidanzato, prima di dicembre 2021 – gennaio 2022, il termine fissato dalla produzione, per la scelta:

L’altra sera parlavo con mamma. Le ho detto: ‘Mi conosci’. Non ti nego che ogni volta che parlo con qualcuno parlo di Noemi. Dico, non è normale. E’ passato un solo mese. Sembra mezzo destino. Nemmeno la volevo vedere la prima volta. Mi sono sentito strano. Mi sta proprio sulle pxxle. Ho bisogno di stare un attimo con lei. Sembra che mi toglie i sentimenti da altre persone, è assurdo. Mi sta levando la voglia di conoscere altre persone. Lei mi ha dato la sua foto, non l’ho messa nel comodino, ma accanto al letto.

Una pioggia di petali di rosa e gli applausi del pubblico hanno avvolto la neo coppia. E’ stata scelta la canzone ‘Stringimi più forte’ di Giordana Angi come colonna sonora del loro nascente amore.