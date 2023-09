Non sembra passarsela benissimo a livello sentimentale Tommaso Zorzi che sui social racconta ai suoi fan alcuni retroscena di cuore…

Come sta andando la vita amorosa di Tommaso Zorzi? Probabilmente non benissimo. A confermarlo il diretto interessato che, va detto, con grande ironia, ha parlato ai suoi seguaci social in alcune stories Instagram relativamente a “consigli d’amore” che a quanto pare non è in grado di dare visti i suoi trascorsi, passati e presenti…

Tommaso Zorzi e i “problemi di cuore”

Dopo le voci di crisi tra lui e Andrea Incontri, probabilmente ci sono delle novità. Difficile dire se Zorzi sia tornato single ma, sicuramente, la sua vita sentimentale, ad oggi, è piuttosto tribolata.

L’influencer e volto tv, infatti, parlando con i fan tra ironia e un pizzico di amarezza, ha spiegato: “Ah poi raga’ continuo a ricevere in direct tanti messaggi da parte vostra dove mi chiedete consigli d’amore”, ha detto. “Ma tutto bene, a me? Se volete relazioni che durino sette secondi vi rispondo, se no chiedete a qualcun’altro”.

Frasi che confermerebbero come il ragazzo non se la stia passando benissimo a livello amoroso. Le voci sull’ex gieffino, infatti, erano già iniziate ad agosto quando si era parlato di una rottura con il direttore creativo di Benetton. In quell’occasione, il giovane aveva scelto di raggiungere l’isola di Stromboli da solo e successivamente era stato raggiunto da alcuni amici. Una sorta di fuga da un amore, forse, già finito.

Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti e spiegazioni. Certo è che tali affermazioni farebbero pensare ad un Tommaso single, o quasi…

Di seguito, invece, anche un vecchio post Instagram del ragazzo in vacanza:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG