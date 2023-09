Sono tornati insieme dopo essere usciti separati da Temptation Island. Ora i due ex concorrenti sognano matrimonio e famiglia.

Nelle scorse ore hanno sorpreso tutti durante la puntata di Uomini e Donne. Parliamo di Gabriela e Giuseppe, ex volti di Temptation Island, che dopo essere usciti separati dall’ultima edizione, si sono rimessi insieme. Non solo. Per i due grandi progetti con la proposta di matrimonio arrivata proprio in diretta nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe progettano il futuro

Dopo la messa in onda della proposta di matrimonio andata in scena a Uomini e Donne, per i due ragazzi ex Temptation Island è stato tempo di raccontare le proprie emozioni. In modo particolare, è stata Gabriela a parlare sui social e a rispondere alle tante domande che le sono arrivate su Instagram.

Sul futuro matrimonio e la proposta che Giuseppe le ha fatto, la ragazza ha subito detto: “Non pensavo proprio me la facesse, figurati a Uomini e Donne”.

Facendo un passo indietro, molti utenti si sono molto sorpresi a rivederli insieme dato che, al termini del reality per le coppie, i due erano usciti separati: “É stato difficilissimo non farvi spoiler”, ha detto facendo riferimento al fatto che fossero tornati insieme.

Nel futuro della coppia, che speriamo possa essere assolutamente senza problemi, anche il progetto di fare una famiglia. Gabriela, in tal senso, non si nasconde: “Se vogliamo figli in futuro? Assolutamente, sia io che Giuseppe amiamo i bambini”.

Insomma, per i due una situazione ben diversa rispetto a quella che si era vista in tv nell’ultima puntata del reality in cui si erano lasciati. Staremo a vedere se le cose andranno bene anche in futuro.

Di seguito anche il post di quella che è stata la proposta di nozze arrivata in tv a Uomini e Donne:

