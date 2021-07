Sulla carta la coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti si era già preso il posto tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island 2021. Lei più grande di lui di quasi 20 anni, il web già rumoreggiava sui risvolti del loro percorso nel viaggio dei sentimenti.

Le aspettative non sono state deluse, nella prima puntata andata in onda ieri Tommaso ha lamentato alcuni comportamenti a suo parere ingiusti nei suoi confronti da parte della sua fidanzata. Sui social tanti hanno commentato la sua rabbia mentre Valentina sceglieva quale sarebbe stato il bikini più adatto da indossare durante una serata con i tentatori. Anche la vicinanza con uno di loro ha mandato il ragazzo su tutte le furie. Al primo falò dei fidanzati lo si è visto particolarmente agitato.

Tra i 3 milioni e poco più di telespettatori davanti allo schermo c’era anche Guendalina Tavassi, l’opinionista nonché ex concorrente del Grande Fratello e L’isola dei Famosi. Ha qualcosa da dire su Tommaso, i due infatti si sarebbero conosciuti ma, come dire, i rapporti non erano proprio amichevoli…

Penso: Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui.

Guendalina Tavassi dunque osserverà con attenzione le mosse di Tommaso nelle prossime puntate di Temptation Island. Ricordiamo che al termine della prima puntata Filippo Bisciglia è dovuto entrare al villaggio delle fidanzate per una comunicazione importante per Valentina. Tutto si scoprirà nel secondo appuntamento in onda lunedì 5 luglio.