Super attico di Chiara Ferragni in vendita: l’influencer rompe il silenzio

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo le insistenti voci sulla presunta vendita del super attico da 25 milioni di euro.

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo cui Chiara Ferragni, che si sarebbe lasciata con Giovanni Tronchetti Provera, avrebbe deciso di vendere il suo lussuoso attico da circa 800 metri quadrati a Milano, situato nel prestigioso complesso delle Residenze Libeskind. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la scelta sarebbe legata a un momento di “rinascita” personale e professionale dell’imprenditrice, determinata a lasciarsi alle spalle un passato recente turbolento.

Ma qual è la verità? Ha deciso di rivelarla proprio Chiara che ha rotto il silenzio per spiegare come stanno realmente le cose.

Chiara Ferragni chiarisce la notizia della vendita

L’indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web, complice anche il valore dell’immobile, stimato intorno ai 25 milioni di euro, e la sua iconica cabina armadio da 150 metri quadrati, ribattezzata dallo stesso Fedez “La Rinascente di Chiara“.

Tuttavia, è arrivata puntuale la smentita dell’ufficio stampa di Chiara Ferragni, che ha definito le voci “Prive di fondamento“. In una nota ufficiale si legge: “In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita“.

Ma questa non è l’unica voce legata a Chiara Ferragni che sta circolando in questo momento.

Chiara Ferragni e Giovanni Provera: le voci sulla rottura

Oltre alla notizia (infondata) sulla vendita della casa, anche la vita sentimentale di Chiara Ferragni continua ad attirare l’attenzione dei media.

Alcune fonti hanno parlato della rottura con Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore con cui l’influencer avrebbe avuto una breve relazione. Pare che la storia non abbia retto alla pressione mediatica, con la presunta disapprovazione della famiglia di lui, in particolare della madre.

Su questo fronte, però, non ci sono conferme né smentite da parte dei diretti interessati, segno che la Ferragni preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera privata.