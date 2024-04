Le voci di un presunto flirt con Stefano De Martino e non solo. Bianca Guaccero esce allo scoperto e spiega come stanno le cose.

Non solo lavoro. Bianca Guaccero, ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, ha avuto modo di fare chiarezza anche sulla sua vita privata. Amori e presunti flirt, come quello che le è stato affibbiato con Stefano De Martino.

Stefano De Martino e Bianca Guaccero: parla l’attrice

Nelle ultime ore sono aumentati alcuni rumors che vorrebbero un presunto flirt tra De Martino e la Guaccero, motivo per il quale la conduttrice e attrice ha tenuto a precisare alcune cose.

La donna lo ha fatto, come detto, al programma di Monica Setta, ‘Storie di donne al bivio’.

Sul presunto flirt, la bella Bianca ha spiegato: “Io e De Martino? Solo amici. Dopo la fine del mio matrimonio con Dario (Acocella ndr) ho avuto alcune storie, ma oggi sono ancora single“.

In queste storie, però, non c’è stato spazio per il ballerino ex Amici. In questo senso la donna ha ribadito: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.

Di seguito anche un post Instagram dell’attrice e conduttrice:

La storia finita e il futuro

Tra gli altri passaggi dell’intervista, Bianca Guaccero ha spiegato, parlando sempre di amore e relazioni, in questo caso finite, anche i motivi della fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella, con il quale è stata sposata dal 2013 al 2017.

“Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati”, ha detto.

In ottica lavoro e futuro, poi, la donna ha spiegato di avere dei progetti. Dopo Techeteche Top Ten nella seconda serata del sabato di Rai 1, la conduttrice sta valutando ogni possibilità.

