Spettacolo in lutto: addio al famoso regista dopo una rara malattia

Angelo Longoni morto: l’annuncio

Una triste notizia è arrivata in queste ore per il mondo dello spettacolo italiano che piange la scomparsa di Angelo Longoni, regista e scrittore milanese di 68 anni, deceduto sabato 19 aprile 2025 a Roma. A darne notizia all’ANSA è stata la moglie, l’attrice Eleonora Ivone. Longoni lottava da tempo contro un mesotelioma pleurico, un tumore raro legato all’esposizione all’amianto.

Dalle informazioni fin qui filtrate, l’ultimo saluto all’amato regista che fino all’ultimo aveva continuato ad essere attivo nel settore dello spettacolo potrà essere dato in occasione dei funerali che si terranno mercoledì 23 aprile alle 12 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

La carriera

Nato a Milano nel 1956 e diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Longoni ha segnato profondamente la drammaturgia contemporanea italiana. Fondatore del CENDIC (Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea), è stato autore e regista di opere teatrali come “Naja”, “Uomini senza donne”, “Xanax” e “Ostaggi”. Nel cinema e in televisione ha diretto film e miniserie di successo, tra cui “Caravaggio”, “Maldamore” e “Tiberio Mitri – Il campione e la miss”. Ha inoltre pubblicato romanzi, tra cui l’ultimo, “Il destino”, che uscirà postumo per Giunti.

Fino agli ultimi mesi, come anticipato, il compianto regista è rimasto attivo nel panorama culturale: a marzo era in tournée con lo spettacolo “Chi è io”, interpretato da Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi. Dal 14 al 19 maggio è prevista la messa in scena di “Noi Giuda” al Teatro Parioli di Roma, con Massimo Ghini, definito dalla moglie come il suo “testamento artistico”.