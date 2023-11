I rapporti tra Sophie Codegoni e Basciano continuano ad essere tesi, e l’influencer ha scagliato contro di lui una frecciatina infuocata.

I rapporti tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono naufragati nel peggiore dei modi e, nelle ultime ore, Sophie ha messo like a dei post indirizzati contro il suo celebre ex, padre di sua figlia Celine Blue.

“Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine. Visto che tante dite a Sophie di perdonarlo…ma siete sicure che lui voglia Sophie?”, ha scritto un utente a cui Sophie ha messo il suo like in segno d‘approvazione, mentre un altro ha aggiunto: “Il pianto è durato mezza giornata…”.

Sophie Codegoni: le frecciatine contro Basciano

A quanto pare Sophie Codegoni ha ancora il dente avvelenato con il suo ex, Alessandro Basciano, e infatti non ha mancato di scagliare contro di lui alcune frecciatine infuocate via social.

I due si sono separati appena qualche mese dopo la nascita della loro prima figlia, e Sophie ha affermato pubblicamente di essere certa che lui l’abbia tradita (accusa che lo stesso Basciano ha invece negato). Sui social i fan si sono divisi schierandosi con l’uno o con l’altra, e in tanti si chiedono se in futuro tra i due ci saranno ulteriori sviluppi. Un anno fa Basciano aveva chiesto a Sophie di sposarla, e a maggio i due hanno avuto la loro prima figlia (rimasta a vivere insieme alla madre).

