Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci riprovano e volano insieme al Coachella. Quando arriverà l’annuncio ufficiale?

Nonostante la rottura burrascosa di qualche mese fa, ormai abbondano le prove di un riavvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sono tantissime, ormai, le segnalazioni di fan e utenti che hanno “beccato” insieme i due ex, e si attende la conferma ufficiale del loro ritorno insieme.

Ma l’ultima prova raccolta sembra essere quella decisiva. Infatti, i due sono stati visti in aeroporto insieme prima di partire in direzione del Coachella.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Coachella

Uno degli eventi che chiama a raccolta vip, influencer e personaggi famosi in generale è proprio il Coachella, un festival musicale che si tiene ogni anno negli Stati Uniti.

Tra le celebrities in arrivo all’esclusivo festival ci sono anche loro, Sophie e Alessandro. Infatti, l’indizio più recente del loro riavvicinamento che ha scatenato la speculazione sul loro rapporto arriva direttamente dai social media.

Entrambi hanno condiviso stories dall’aeroporto, indicando un viaggio verso gli Stati Uniti per partecipare al famoso festival musicale. Questo non è passato inosservato agli occhi dei fan, che hanno subito fatto supposizioni sul fatto che potrebbero viaggiare insieme e magari persino alloggiare nello stesso luogo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: perché non confermano il ritorno di fiamma?

Nonostante le innumerevoli prove del loro ritorno di fiamma, imangono ancora molte domande senza risposta.

Al momento non si sa se alloggeranno insieme durante il festival o se hanno portato con loro la loro figlia Céline, unica ragione di un rapporto civile tra i due, come dichiarato da Sophie in passato.

Nonostante ciò, sembra evidente che la condivisione di questo viaggio rappresenti un segno di una possibile riappacificazione tra i due ex.

Secondo gli esperti di gossip, la Codegoni sta aspettando ad annunciare il ritorno con il suo ex a causa delle gravi accuse che aveva mosso nei suoi confronti quando si erano lasciati.

Quanto ci toccherà attendere?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG