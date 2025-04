Sonia Bruganelli svela: “Paolo Bonolis fece la proposta a Stefano De Martino”

Sonia Bruganelli rivela che Paolo Bonolis propose a Stefano De Martino di condurre il noto programma del mattatore.

Durante la puntata del programma Obbligo o verità, condotto da Alessia Marcuzzi, Sonia Bruganelli ha svelato un retroscena che coinvolge direttamente Stefano De Martino. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha raccontato di un incontro avvenuto tra il celebre conduttore di Avanti un Altro e De Martino, che avrebbe potuto segnare una svolta importante nella carriera televisiva del conduttore di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Paolo Bonolis scelse Stefano De Martino come possibile erede

Secondo quanto dichiarato da Bruganelli, Paolo Bonolis avrebbe individuato in Stefano De Martino il volto ideale per prendere le redini di Avanti un Altro. Un passaggio di testimone significativo, considerando che il programma è uno dei più longevi e seguiti del palinsesto Mediaset.

Tuttavia, il progetto non è andato in porto. De Martino, già impegnato con Affari Tuoi, declinò la proposta, nonostante i due si siano confrontati a lungo sull’eventualità.

“Adesso sta facendo i pacchi, programma che è iniziato con Paolo Bonolis. Paolo lo voleva come suo sostituto per Avanti un altro. E quando è andato per parlarci, abbiamo saputo che era in procinto di fare quello. Si sono parlati molto” ha raccontato la Bruganelli.

Bruganelli ha sottolineato quanto il modo di condurre di De Martino ricordi lo stile del “primo Paolo”, evidenziando una stima reciproca tra i due conduttori.

L’intesa tra i due conduttori e il futuro di Stefano De Martino

L’indiscrezione lanciata da Bruganelli offre una nuova prospettiva sulla figura professionale di Stefano De Martino. Da ballerino ad apprezzato conduttore, la sua carriera ha subito una notevole evoluzione. L’interesse di un big come Paolo Bonolis dimostra quanto l’ex volto di Amici sia ormai considerato una certezza nel panorama televisivo italiano.

Intanto De Martino, che continua a condurre con successo il “gioco dei pacchi”, potrebbe presto dire addio al celebre programma Stasera Tutto è Possibile.