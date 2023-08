In tanti sui social si chiedono se Sonia Bruganelli abbia una nuova fiamma e una frase pubblicata dalla conduttrice ha alimentato i sospetti.

Alcuni mesi fa Sonia Bruganelli ha annunciato la fine della sua unione con il conduttore Paolo Bonolis e in tanti, nelle ultime settimane, si sono chiesti se abbia trovato un nuovo amore. Ad alimentare ulteriormente i gossip a tal proposito ci ha pensato la stessa Bruganelli, che sui social ha postato un messaggio che ha fatto insospettire ulteriormente i suoi fan.

“Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”, era scritto nella frase in questione.

Sonia Bruganelli: le indiscrezioni sulla nuova fiamma

Un nuovo amore in corso per Sonia Bruganelli? Sui social in tanti hanno notato che la conduttrice abbia postato una frase misteriosa sull’amore e si chiedono se, per caso, non abbia in corso una nuova liaison.

Alcuni mesi fa lei e il conduttore Paolo Bonolis hanno annunciato pubblicamente la loro rottura dopo aver vissuto un’importante storia d’amore (coronata dall’arrivo di tre figli). Al momento non sono emersi ulteriori particolari sulla questione e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più.

