Sonia Bruganelli è tornata a parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis dopo la loro discussa separazione.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati pacificamente e hanno manifestato l’intenzione di continuare a comportarsi come in una qualsiasi altra famiglia. A Verissimo la conduttrice ha parlato apertamente del rapporto con il suo ex marito e ha svelato cosa, finora, l’avrebbe davvero ferita: a quanto pare delle persone a loro vicine avrebbero provato a “consolare” il conduttore dopo la loro separazione presentandogli alcune donne.

“Alcuni pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche. Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima. Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando che potesse esserlo anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha voltato le spalle, ma lo hanno fatto solo loro”, ha svelato l’ex opinionista del GF Vip.

Sonia Bruganelli: la confessione su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati dopo oltre 20 anni d’amore e la conduttrice ha confessato a Verissimo come oggi, nonostante il cambiamento, lei e l’ex marito continuino a provare stima e amore nei confronti l’uno dell’altra.

“Si cambia. Io conosco Paolo da quando avevo 23 anni, ora ne ho 49. Da più della metà della mia vita. Era necessità di libertà, ma non libertà sessuale. La libertà è anche poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere momenti romantici, che ho voglia di conoscere di più, lavorare di più, viaggiare di più. Magari lui è in un periodo diverso della sua vita. Mi sono sentita libera di dirgli a quale punto ero”, ha dichiarato la conduttrice che, insieme all’ex marito, ha avuto i suoi tre figli.

Quando il gossip sul loro addio aveva iniziato a circolare, lei e Bonolis avevano smentito con fermezza la questione, salvo poi confermarla poche settimane più tardi. I due, finora, hanno affermato di aver voluto proteggere la privacy della loro famiglia.

