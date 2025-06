Compie vent’anni il test d’intelligenza più veloce del mondo: solo tre domande per capire quanto sei davvero lucido.

C’è qualcosa di irresistibile nei test d’intelligenza. Non tanto per la loro funzione pratica – spesso fine a se stessa – quanto per ciò che riescono a toccare dentro ognuno di noi: l’ego, la curiosità, la voglia di mettersi alla prova.

Infatti, anche se sappiamo benissimo che il nostro QI non si misura in pochi clic o in un giochino su Internet, quando ci capita davanti uno di quei test con le domande trabocchetto, non resistiamo. Lo facciamo, e magari poi lo mandiamo al collega di scrivania o lo rigiriamo nella chat di gruppo con un “vediamo se ci arrivi anche tu”.

Ecco il test che scopre subito quanto sei intelligente

Ed è proprio questo spirito, tra gioco e sfida, che ha reso celebre uno dei test più iconici degli ultimi decenni. Uscito per la prima volta nel 2005, il Cognitive Reflection Test (CRT) – noto anche come il test d’intelligenza più veloce del mondo – è stato ideato dal professor Shane Frederick del MIT di Boston. Un test semplice, sulla carta, che però negli anni ha fatto inciampare anche menti brillanti. Solo tre domande, eppure la loro struttura inganna: sembrano facili, ma non lo sono affatto.

Il motivo è psicologico: il test è costruito per tirare fuori la nostra risposta più immediata, quella di pancia, quella che “suona bene”. Ma per risolverlo correttamente serve fermarsi, riflettere, ragionare oltre l’intuito. Ecco le famose tre domande. Mettiti alla prova.

Prima domanda: la mazza da baseball

Una mazza e una palla da baseball costano in tutto 1,10 dollari. La mazza costa un dollaro in più della palla. Quanto costa la palla?

La risposta istintiva è 0,10 dollari. Ma se la palla costasse 0,10, la mazza costerebbe 1,10, e la somma sarebbe 1,20, non 1,10. Quindi la risposta corretta è 0,05 dollari. La mazza costa 1,05, la palla 0,05. Totale: 1,10 dollari.

Seconda domanda: la fabbrica

Se 5 macchine impiegano 5 minuti per produrre 5 congegni, quanto ci mettono 100 macchine per farne 100?

La tentazione è dire 100 minuti. Ma ogni macchina produce 1 congegno in 5 minuti. Quindi 100 macchine produrranno 100 congegni sempre in 5 minuti.

Terza domanda: le ninfee

In un lago, c’è una macchia di ninfee che raddoppia ogni giorno. Se ci vogliono 48 giorni per coprire tutto il lago, quanto ci mette la macchia a coprire metà lago?

Il pensiero automatico porta a dividere per due e dire 24 giorni. Ma attenzione: se la chiazza raddoppia ogni giorno, il giorno prima di coprire tutto il lago copriva metà.

Ecco perché questo test, in soli tre quesiti, riesce a rivelare tanto di noi. Non si tratta solo di essere “intelligenti”, ma di saper mettere in pausa il pilota automatico. Di spegnere l’impulso e accendere la logica. Dopo vent’anni, il CRT resta uno dei migliori modi per divertirsi, riflettere e magari sfidare amici e colleghi in pausa pranzo. E se l’hai sbagliato tutto? Nessun dramma: sei in ottima compagnia.

Ecco qui le risposte al test. Alla prima domanda la risposta corretta è 0,05 dollari. La mazza costa 1,05, la palla 0,05. Totale: 1,10 dollari. La risposta alla seconda domanda è corretta è 5 minuti (ogni macchina ci mette 5 minuti per fare un congegno). Alla terza domanda la risposta corretta è 47 giorni.