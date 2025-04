Signorini vuota il sacco: per chi ha fatto il tifo al GF, poi il retroscena sulla finale

L’edizione 2025 del GF si è conclusa e il conduttore, Alfonso Signorini, ha deciso finalmente di rivelare le sue preferenze e qualche retroscena.

i rumors sul suo futuro al timone del Grande Fratello per i prossimi anni sembrano aver dato in queste ore una chiara indicazione. Stiamo parlando, ovviamente, di Alfonso Signorini che a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato dell’edizione appena conclusa del reality di Canale 5 con tanto di retroscena relativo alle sue preferenze e simpatie.

Alfonso Signorini: il retroscena sugli Shailenzo

Nel corso dell’intervista di Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni sono stati diversi i passaggi. Tra i più succulenti anche quello relativo a quanto accaduto durante la finalissima del Grande Fratello con particolare riferimento alla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con la ragazza che ha voluto comunicare al giovane la rottura in diretta.

A tal proposito, Signorini ha svelato nel corso dell’intervista di aver provato a far cambiare idea alla Gatta: “Sapevo che voleva un confronto”, ha ammesso il presrntatore. “Ho fatto di tutto per darle prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”.

Per chi ha fatto il tifo il conduttore

Curiosa, infine, la rivelazione sulle sue preferenze in tema concorrenti. Signorini ha spiegato di aver fatto il tifo per Mariavittoria: “Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità”, ha dichiarato il presentatore del GF. Poi, sugli altri concorrenti: “Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo GF l’ha vinto trovando l’amore con Javier”.