Arriva una notizia shock dall’Argentina: Wanda Nara sarebbe affetta da leucemia.

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia che Wanda Nara era stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Secondo il giornalista Jorge Lanata, che conduce un programma radiofonico in Argentina, Wanda Nara è stata colpita da leucemia. Ecco le sue parole: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

La donna, moglie dell’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi, si troverebbe ricoverata alla clinica Los Arcos, da mercoledì scorso, dopo aver iniziato a provare forti dolori addominali.

Nessuna conferma da Wanda Nara

Al momento non sono arrivate conferme da parte di Wanda Nara o dalla famiglia in merito a quanto emerso. Proprio in questi giorni Wanda Nara, sarebbe dovuta partire insieme ai figli e a Mauro Icardi, per Ibiza per trascorrere le vacanze, ma a causa del ricovero il viaggio è stato annullato.

