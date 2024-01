Dopo aver annunciato il peggioramento delle sue condizioni di salute, Shannen Doherty ha confessato altri retroscena sulla sua vita.

Non solo la lotta col tumore che l’ha colpita ancora, ma nelle recenti parole di Shannen Doherty ci sono stati altri retroscena legati alla sua carriera da artista. La donna ha raccontato nel corso del suo podcast il vero motivo dietro l’addio alla serie di successo Bervely Hills.

Shannen Doherty e l’addio da Beverly Hills

Attraverso l’ultima puntata del suo podcast Let’s Be Clear che la mostra con Jason Priestley, condiviso anche in un post su Instagram, l’attrice ha spiegato riguardo il suo passato nella serie di successo Beverly Hills: “Non credo che nessuno sapesse che mio padre era molto malato e non credo che nessuno sapesse che mio marito era un tossicodipendente”, ha detto la Doherty.

“A volte diventava incredibilmente violento, per me era una cosa devastante. Non volevo nemmeno uscire, perché avevo paura che andasse a prendere la droga”.

Le parole arrivano in riferimento al suo addio alla serie. L’attrice ha spiegato che all’epoca non confidò a nessuno della produzione la gravità dei suoi problemi personali e che questo porto gli autori dell’opera a prendere la dura decisione di farla fuori.

“Non era responsabilità di nessuno se non mia, ma certamente avrei voluto che qualcuno mi avesse parlato cuore a cuore, dicendomi: ‘Ascolta, il risultato finale sarà questo, sai? Il risultato finale sarà che verrai licenziata perché nessuno di noi è più disposto a sopportarlo’”, ha confidato la donna facendo riferimento al marito che all’epoca era il collega Ashley Hamilton.

Come sta l’attrice

Gravemente malata, l’attrice ha di recente espresso le sue volontà in tema funerale. La Doherty ha raccontato via social di aver già pensato al suo funerale e anche a cosa vorrebbe che accadesse dopo: “Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”.

Staremo a vedere se le sue ultime volontà verranno poi rispettate.

