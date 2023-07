La conduttrice Barbara D’Urso ha postato alcune foto sui social che hanno finito per indignare il suo pubblico sul web.

Barbara D’Urso è tornata a condividere alcune foto di se stessa sui social e, nelle ultime ore, è stata bersagliata da alcuni utenti per via degli shorts di jeans da lei sfoggiati. “Ma perché noi donne, dopo tante battaglie per l’emancipazione femminile dobbiamo pubblicare post con sempre qualcosa di fuori solo per farci guardare ? Ma il cervello serve ? Scusate ma questa è regressione non emancipazione!”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Sempre con le cosce di fuori, ma perché”, e ancora: “Magari a 66 anni gli short dì jeans anche no”.

Barbara D’Urso: gli shorts di jeans

Ancora una volta Barbara D’Urso è stata travolta da una valanga di critiche a causa dei suoi scatti in rete e, al momento, ha preferito non replicare agli insulti dei leoni da tastiera.

La conduttrice nelle ultime settimane è finita al centro del clamore generale per via del suo improvviso e inaspettato addio a Mediaset (voluto dai vertici della rete). La D’Urso si è scagliata contro la decisione affermando che sarebbe stata presa senza preavviso e senza darle la possibilità di congedarsi dal suo pubblico.

