Diretta come sempre, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla trasmissione Belve e ha svelato anche degli inediti retroscena.

Ospite del programma di Piero Chiambretti. ‘Donne sull’Orlo di una crisi di nervi’, Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita e dell’attualità del mondo dello spettacolo. Oltre all’argomento principe sui Ferragnez, la penna graffiante ha dato diversi spunti anche su ‘Belve’, trasmissione con Francesca Fagnani, e un retroscena legato a ‘Ballando con le Stelle’.

Selvaggia Lucarelli, il commento su Belve

Tra le domande che Chiambretti ha posto alla Lucarelli durante la trasmissione, quella legata alla sua ipotetica presenza da Francesca Fagnani a ‘Belve’. In questo senso, la brava Selvaggia ha risposto con grande fermezza: “Come mai non vado? Perché lì il banco vince e questo trovo sia molto divertente, a me piace Belve e penso che sia un format davvero fantastico. Però a me non interessa. Come mai? A me non va di andare lì e sfidare una conduttrice. Se sono una belva? Ma scusa, devo farlo per forza? E dai su”, ha aggiunto.

Il retroscena con Alba Parietti

Simpatico e inedito anche un retroscena legato all’esperienza a ‘Ballando con le Stelle’ che da anni vede la Lucarelli giudice del programma: “Sono gli altri che insultano me, io commento il ballo! Il fatto è che questi arrivano e pensano di essere Carla Fracci. Dopo tre giorni di prove pensano di essere dei ballerini navigati”.

E quando la domanda si è fatta più precisa e curiosa: “Il momento più feroce?”, la bella Selvaggia non si è trattenuta: “Quello con Alba Parietti. Lei proprio non accettava il fatto che ci fosse una gerarchia precisa, ovvero che io fossi il giudice e lei la concorrente. Voleva il contrario forse. Lei vuole essere quella al vertice della Piramide”.

