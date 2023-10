Arriva via social una curiosa confessione di Selvaggia Lucarelli a proposito della sua alimentazione ma anche dei suoi capelli.

Nessuno scontro con qualche personaggio noto dello spettacolo o giornalista. Questa volta Selvaggia Lucarelli incuriosisce per una confessione a proposito della sua alimentazione che le avrebbe portato dei benefici anche per quanto riguarda la ricrescita dei capelli.

La confessione di Selvaggia Lucarelli sui capelli

Attraverso una storia Instagram, la bella Selvaggia ha raccontato una particolare curiosità in merito alla sua vita privata. Cosa ha detto la giornalista? La Lucarelli ha spiegato che i primi effetti del suo regime alimentare senza carne sono finalmente visibili.

Pare, infatti, che la donna, confermatissima nella giuria di Ballando con le Stelle per la prossima edizione, fosse da circa un anno in astinenza dalla carne. Una scelta che si è rivelata utile per una ragione: “Dopo quasi un anno senza carne e con un’alimentazione prevalentemente vegetariana, mi sono tornati i capelli (niente più extension)”, ha scritto. E ancora: “Ogni tanto una gioia”.

Tempo fa, via social, la donna aveva raccontato la sua decisione dopo aver visto il documentario Dominion: “La verità è che come quasi tutti non volevamo sapere. Dentro Dominion ci sono tutte quelle risposte che fanno parte della grande rimozione collettiva sulla sofferenza degli animali. Chiunque scelga di mangiare carne, e non lo demonizzo perché anche io ho mangiato carne fino a poco tempo fa, lo deve fare da persona informata”, aveva detto.

Da qui la decisione di smettere di mangiare carne, apparentemente senza alcun rimpianto: “Da quando ho smesso di mangiare la carne non ho pensato un solo giorno: come mi manca”.

Ora anche la buona notizia a proposito dei capelli. Insomma, una scelta che alla Lucarelli ha fatto benissimo.

Di seguito anche un recente post Instagram della giornalista relativo, però, alla giuria, confermata, di Ballando con le Stelle:

