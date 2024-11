Arrivano dettagli sulla situazione legata all’arresto di Alessandro Basciano avvenuta in queste ore. I messaggi e le minacce a Sophie Codegoni.

Emergono ulteriori dettagli della vicenda che ha portato all’arresto di Alessandro Basciano, influencer e deejay. Il ragazzo è finito in carcere per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, noto volto televisivo. I due si erano innamorati al Grande Fratello e poco più di un anno fa avevano avuto anche una bambina. Le cose, però, sono evidentemente precipitate.

Le minacce di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

In queste ore è arrivata la richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori che ha portato Alessandro Basciano a finire in manette. Una situazione che ha visto piano piano arrivare nuovi terribili dettagli su quelle che sarebbero state le minacce e le azioni del ragazzo ai danni di Sophie Codegoni.

Come si legge anche su Adnkronos, dalle conclusioni della gip che ha autorizzato l’arresto di Basciano la condotta dell’uomo è “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che “non ha mai accettato”.

In questo senso ci sarebbe una lunga lista di minacce e atteggiamenti, iniziati nel luglio del 2023, riportata nell’ordinanza di custodia cautelare. Frasi di minacce esplicite come “se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa” e ancora “Io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata…”.

La reazione di Sophie all’arresto

La vicenda sta avendo un forte impatto mediatico ma per il momento la Codegoni pare non aver avuto alcuna particolare reazione. Infatti, sui social, l’ultima storia risale, per il momento, a poche ore fa. Nel contenuto social la bella Sophie sta accompagnando presumibilmente all’asilo la figlia Celine Blu, ripresa dall’alto mentre porta con sé un piccolo passeggino.

