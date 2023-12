A X Factor ha trionfato Sarafine: è lei la vincitrice dell’edizione 2023. La cantante “scortata” dal suo giudice Fedez ha avuto la meglio.

La finale di X Factor 2023 ha il suo vincitore, o meglio, vincitrice: è Sarafine ad alzare al cielo il premio di questa edizione. La cantante della squadra di Fedez ha avuto la meglio sui rivali nel corso dell’ultimo atto dello show. A Vanity Fair sono arrivati anche alcuni suoi commenti nel dayafter.

Sarafine vince X Factor

Dopo il grande successo ad X Factor 2023 che, probabilmente, le spianerà la strada per la carriera, Sarafine, Sara Sorrenti, questo il suo vero nome, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Vanity Fair.

“Credo che se una persona ha un’intuizione riguardo un proprio talento, deve investirci. Studiando e lavorando al massimo”, ha detto riguardo la sua crescita personale nell’ambito della musica giunta ora all’apice con questo trionfo.

“All’inizio ero chiusa, ma ho capito che nella vita, non solo nella musica, è necessario esporsi. Per crescere, non bisogna avere paura del giudizio. Così ho tirato fuori davvero me stessa”, ha spiegato sul percorso.

“Mi sono laureata in Economia Aziendale a Cosenza, ma non sono mai stata veramente convinta di questa strada”. Ed è anche per questo che nel 2016 ha scelto di cambiare vita: “Sono andata in Lussemburgo a fare un Master e sono rimasta lì a lavorare nel campo della fiscalità internazionale. Poi mi sono trasferita a Bruxelles, stesso settore professionale, ma non mi sentivo davvero soddisfatta. Anzi, sentivo frustrazione. Era una strada che avevo intrapreso forse per raggiungere una stabilità emotiva, per comprarmi una casa. Ma non era quello che volevo davvero”.

Ed è così che è arrivata l’iscrizione a X Factor e ora anche il successo.

Di seguito anche un post Instagram del programma con le foto dopo la vittoria:

