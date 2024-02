Il Tar del Lazio ha confermato la multa per Sanremo e la Rai a proposito del caso della pubblicità occulta nell’edizione 2023.

Dopo un anno dalla passata kermesse musicale del Festival di Sanremo, ecco la decisione del Tar del Lazio che ha confermato la multa alla Rai per via della pubblicità occulta a Instagram, arrivata nel corso dell’edizione precedente che ha visto Chiara Ferragni protagonista nella prima e nell’ultima puntata dal palco dell’Ariston.

Sanremo e Rai costretti a pagare: la decisione

Il Codacons ha annunciato la decisione del Tar del Lazio che ha punito Sanremo e la Rai a pagare la multa per pubblicità occulta a Instagram.

La quarta sezione del Tar del Lazio ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2023.

In una nota dell’organizzazione che tutela i diritti dei consumatori ripresa dall’Ansa si legge: “Ora la Corte dei Conti dovrà aprire una istruttoria sul caso per accertare eventuali danni erariali. In tal senso presenteremo un esposto alla magistratura contabile affinché chiami a rispondere delle condotte illecite confermate dal Tar sia Chiara Ferragni, sia Amadeus, considerato che la sanzione sarà pagata dalla rete di Stato e quindi dai cittadini che la finanziano attraverso il canone, e diffideremo Agcom e Antitrust ad avviare – come suggerito dal Tar nella sentenza odierna – un separato procedimento per pubblicità occulta contro Amadeus e Ferragni”.

Da quanto si apprende, “le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus”.

