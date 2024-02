Prima dell’esibizione dei Negramaro, Emma e Giuliano Sangiorgi si sono scambiati un bacio, ma questa volta nessun punto per il Fantasanremo.

Questa volta il FantaSanremo non è coinvolto. Emma e Giuliano Sangiorgi si sono baciati in bocca durante la terza serata del Festival di Sanremo. Il motivo di questo gesto tra i due pugliesi? Si vogliono un bene dell’anima.

Il bacio di Emma e Giuliano Sangiorgi

Per la terza serata del festival, che ha visto esibirsi sul palco 15 tra gli artisti in gara, presentati dagli altrettanti concorrenti, Emma Marrone è stata nominata “presentatrice” dei Negramaro.

Emma è salita sul palco con un atteggiamento da grande diva, indossando un abito rosa in velluto a sirena, firmato dal brand Ottolinger e un paio di scarpe rosse di Casadei.

Amadeus non ha potuto fare a meno di osservare come il destino abbia deciso che ad introdurre il gruppo salentino sia proprio lei, pugliese come loro. “Un saluto alla nostra terra“, ha detto Emma con grande orgoglio. Giuliano Sangiorgi sorride e inaspettatamente chiede: “Ti posso da un bacio?“.

La cantante accetta immediatamente e così, a sorpresa, Sangiorgi le regala un bacio a stampo. Grandi applausi dal pubblico e scalpore sui social.

PURE IL BACIO IN BOCCA NON CI STO DENTRO PIÙ #Sanremo2024 pic.twitter.com/Q2XtzKZWTn — trashbiccis (@trashbiccis) February 8, 2024

Non si tratta però di una mossa promossa dal FantaSanremo perché il bacio regala punti solo se dato a una persona del pubblico. A dare una spiegazione al gesto sono stati proprio gli artisti: “Ci portiamo fortuna” ha esclamato Emma dopo il bacio. I due condividono da moltissimo tempo una profonda amicizia. E così comincia la performance dei Negramaro.

Questo, insieme alla presenza sul palco di Russell Crowe dove ha imitato ironicamente il ballo del qua qua che ha generato il caso Travolta, sono stati tra i momenti più iconici della serata. Il bacio tra Emma e Sangiorgi non sembra però aver sconvolto pubblico e produzione come quello di Fedez e Rosa Chemical della scorsa edizione del Festival.

