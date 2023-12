C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2024, soprattutto dopo la lista dei big in gara. Uno di questi, però, rischierebbe l’esclusione.

Dopo l’annuncio di Amadeus riguardo i cantanti in gara a Sanremo 2024, c’è grande attesa per quella che sarà la kermesse musicale di febbraio. Intanto, al netto delle polemiche per le scelte dei cantanti e anche per la decisione di alcune defezioni illustri, potrebbe arrivare già una novità proprio sui big. Uno di questi, infatti, sarebbe stato attenzionato dal Codacons che ne avrebbe già chiesto l’esclusione.

Sanremo 2024, arriva un’esclusione dai big?

Dopo l’annuncio di Amadeus a proposito dei big in gara per il Festival 2024, ecco le prime polemiche. Non solo per la scelta dei cantanti ma anche per i testi di alcuni di loro. In particolare il Codacons e l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi hanno, infatti, chiesto al presentatore e alla Rai di intervenire per escludere i La Sad.

La band è stata accusata di avere testi per le sue canzoni non appropriati e basati su violenza e sessismo

“Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**’, e ‘ti sco**** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”, si legge nel comunicato del Codacons.

“Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia delle due Associazioni”.

Staremo a vedere se ci saranno novità in tal senso.

