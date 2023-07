Saltano due concerti di Salmo a causa di un incidente che lo ha portato a finire in ospedale. Le parole dell’artista sui social.

Grosso spavento per Salmo che è finito in ospedale a Roma per un brutto incidente che sarebbe potuto costargli molto caro. A raccontare quanto gli è successo è lo stesso artista che ha anche annunciato di dover far saltare due suoi concerti previsti per questo weekend.

Salmo finisce in ospedale: saltano due concerti

Attraverso le sue stories Instagram, il rapper ha fatto spaventare un po’ tutti. L’uomo si è infatti mostrato steso su un lettino di ospedale con il braccio sanguinante mentre riceveva le cure di due infermiere con tanto di fasciatura.

Salmo ha spiegato di aver avuto un brutto incidente ma anche anche precisato: “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro. Sono stato molto fortunato”. L’artista ha anche annunciato la cancellazione delle due date siciliane del Summer Tour, la prima attesa il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo e la seconda il 29 luglio al Wave Summer Music di Catania. “Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”, ha aggiunto.

Non appena il rapper si riprenderà da questo brutto spavento dovrebbe riprendere il suo tour. Il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli, in Puglia, il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al SanB Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto al festival Fatti di Musica di Acri (CS) e il 10 settembre nella tappa finale del Decibel Open Air di Firenze.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’artista sardo:

