Dopo le “scintille” a distanza tra Alessandro Cattelan e Belen Rodriguez, ecco la presa di posizione inattesa di Sabrina Ferilli.

Doveva essere sua grande ospite per la prima puntata, ma alla fine, per motivi ancora tutti da comprendere, Belen Rodriguez non è stata presente a #StaseraceCattelan, programma di Alessandro Cattelan. Il conduttore, nel corso dello show, ha rimarcato questa situazione e il “no” dell’argentina arrivato, a detta sua, dopo accordi presi. Una vicenda che ha portato anche Sabrina Ferilli a dire la sua e schierarsi con la showgirl.

Sabrina Ferilli difende Belen e punge Cattelan

Durante la trasmissione, Cattelan ha deciso di pungere Belen sottolineando la sua assenza e rimarcando, appunto, come la donna non sia sia comportate in modo completamente limpido con lui: “Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Frasi che sul momento hanno sicuramente generato dell’ironia ai presenti ma che non sono piaciute a Sabrina Ferilli, che per lungo tempo ha lavorato con Belen a Canale 5 a ‘Tu si que vales’. Evidentemente tra le due c’è una bella amicizia dato che l’attrice ha scelto di schierarsi apertamente con lei.

La donna, infatti, attraverso una storia su Instagram e con grande sarcasmo ha ripreso le parole di Cattelan con tanto di scritta: “Che signore!”. Una frecciata bella e buona al presentatore che, probabilmente, almeno per la bella Sabrina, è andato un po’ oltre con la sua ironia e con le parole verso la modella argentina.

Di seguito anche un post social che riprende la vicenda con tanto di storia dell’attrice romana:

Ieri sera Alessandro Cattelan ha ironizzato sull’assenza di Belen Rodriguez (la quale avrebbe dato buca al conduttore). Poco fa il commento di Sabrina Ferilli: pic.twitter.com/8Hl99lkpNz — Trash Italiano (@trash_italiano) September 27, 2023

