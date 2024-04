Dopo il Grande Fratello, Rosy Chin ha le idee chiare sui suoi progetti. Per la chef, niente Isola dei Famosi ma un futuro ricco di idee.

Non ci sarà un altro reality per Rosy Chin, almeno non L’Isola dei Famosi 2024. L’ex volto del GF, infatti, ha spiegato che per lei ci sono altri progetti. La chef, parlando a SuperGuidaTv, ha raccontato i piani per il futuro che non prevedono un viaggio in Honduras…

Rosy Chin, no all’Isola dei Famosi

Parlando dell’ipotesi di andare in Honduras come concorrente dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, la bella Rosy ha spiegato: “È un reality che mi piace molto ma dopo oltre sei mesi di Grande Fratello ho bisogno di recuperare il tempo con la mia famiglia. In futuro chissà“.

E sul GF: “È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro.Ti senti isolata ma al contempo ti senti al centro del mondo […]”.

I progetti futuri

Detto del momentaneo no a L’Isola dei Famosi, la Chin ha spiegato quali siano, attualmente, i suoi progetti: “C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette”.

E ancora: “Nel frattempo continuo a occuparmi del mio ristorante e a raccontare la mia cucina “fusion” su GialloZafferano e sui miei canali social. Mi piacerebbe che questa esperienza (al GF, ndr.) mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne!”.

insomma, la chef si sta dando parecchio da fare e molto presto arriveranno altre novità.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna con la sua intervista a Verissimo:

