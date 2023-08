Nozze speciali in Salento per i due ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Roberto Bolle è stato loro testimone.

La proposta era avvenuta sul palco dell’Arena di Verona nel corso di uno spettacolo di danza. Ora il matrimonio è diventato realtà. Parliamo delle nozze tra Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. La coppia ha avuto come testimone Roberto Bolle che sui social ha mostrato grande gioia per questo momento.

Roberto Bolle testimone di nozze dei due ballerini

Nelle scorse ore Bolle aveva condiviso un post su Instagram nel quale annunciava la gioia per il giorno delle nozze di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Ora, la loro unione è diventata realtà con la coppia di ballerini che si è sposata in Salento, precisamente nella basilica di Santa Caterina D’Alessandria di Galatina, la città d’origine della donna.

Una giornata stupenda per loro e per tutti i presenti che sono stati protagonisti di un’unione unica e “a passo di danza”. Come è possibile vedere nelle stories social dei neo marito e moglie, infatti, i due si sono divertiti, dopo la cerimonia, a ballare insieme e a coinvolgere anche i presenti. Curiosa la scelta della musica dato che i due hanno ballato un tango.

Sui due professionisti della danza c’era molta attesa. La coppia era diventata celebre proprio grazie alla clip di alcuni mesi fa, nella quale il ballerino veniva immortalato mentre, a margine di uno spettacolo all’Arena di Verona, dove era presente proprio Bolle, aveva fatto la proposta alla futura moglie con tanto di parole dette in ginocchio e anello in evidenza.

La celebrazione di queste ore ha completato il romantico quadretto.

Di seguito anche un post Instagram con qualche immagine delle nozze dove sono visibili gli sposi ma anche il testimone:

