Rita Urgesi di Temptation Island 2021: chi è, Instagram, età

Rita Urgesi sarà una delle single che farà parte della nona edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire da mercoledì 30 giugno.

Rita è una ragazza di 28 anni, di professione estetista, proveniente da Ceglie Messapica, provincia di Brindisi. Ha studiato all’estero, a Parigi e negli Stati Uniti, e ha sempre trascorso le vacanze estive a Nizza perché suo nonno vive lì.

Per quanto riguarda la precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo, Rita Urgesi ha preso parte al programma televisivo Take Me Out e ha partecipato come comparsa nella serie di Rai 1, Braccialetti Rossi.

Nel 2014 e nel 2015, Rita Urgesi ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, riuscendo a qualificarsi per Miss Puglia.

Sul suo profilo Instagram, è presente qualche post che descrive meglio il suo carattere come il seguente:

Amo chi mi sfida, chi è in grado di tenermi testa, chi non cede, chi mi colpisce nei primi 5 minuti di conversazione e se così non fosse non ci riuscirebbe per il resto del tempo. Non mi piacciono le cose facili, le persone facili e le parole facili. Non c’è nulla di più attraente di una situazione complicata, di una persona contorta e di un discorso intrigante.

Per quanto riguarda altre curiosità, Rita è alta un metro e 72, è una tifosa del Milan, festeggia il compleanno il 20 aprile e, nel 2014, ha vinto il concorso di Miss Motors Fitness.

Il suo profilo ufficiale Instagram, fino ad ora, è seguito da circa 5mila follower.